Key a Rimini. Faccenda (Iberdrola), ‘Decarbonizzare per migliorare la competitività’

"Ci stiamo consolidando come uno dei principali operatori nel mercato delle rinnovabili, quello che vogliamo fare è rafforzare la nostra presenza e la nostra produzione di energia verde per accompagnare i nostri clienti industriali verso un percorso di transizione energetica che significa anche decarbonizzare e soprattutto incrementare la competitività delle nostre industrie" Lo ha detto Valerio Faccenda Country Manager Iberdrola Italia presente a Key - the Energy Transition Expo la fiera di riferimento delle tecnologie e soluzioni per l'efficientamento energetico in corso a Rimini. "Lavoriamo già da parecchi anni, nel 2025 chiuderemo con una potenza installata di 400 megawatt completamente rinnovabili e abbiamo circa 7 gigawatt di ulteriori progetti, circa 150, per continuare questo percorso con continuità fino a 2030 ma anche oltre, fino a 2035."