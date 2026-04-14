La mobilità elettrica si rafforza grazie al connubio tra scuola e arte urbana. L’iniziativa di Ewiva (Enel) che coinvolge studenti di istituti in tutta Italia sulla sostenibilità

Promuovere in Italia una cultura orientata alla mobilità sostenibile, avvicinare gli studenti al tema della transizione ecologica e della consapevolezza ambientale, stimolando riflessioni consapevoli, soprattutto tra i giovani adulti di domani.

Con questo obiettivo è nato il progetto educativo “E-Mobility @School - Il viaggio elettrizzante inizia oggi”, iniziativa promossa da Ewiva, operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel impegnato nell’accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Un percorso formativo, portato direttamente nelle scuole, che rappresenta anche un vettore ideale attraverso cui trasformare gli spazi urbani, partendo direttamente dalle idee degli studenti, all'insegna della creatività e della curiosità.

Il percorso formativo, infatti, prevedeva anche un contest creativo e risultato è il murale di Desio (MB), il primo realizzato a partire dal progetto. L’opera è stata realizzata dallo street artist Andrea Nova dello Studio Sagome sulla cabina dell’energia elettrica connessa alla stazione di ricarica Ewiva in via Borghetto 75 a Desio (MB). Un progetto ideato dalle nuove generazioni è diventato così un intervento di arte urbana donato al territorio.

Il murale trae ispirazione da “L’energia del domani”, elaborato dagli studenti dell’IIS Meroni di Lissone (MB) e selezionato tra i vincitori del contest artistico della prima edizione del progetto. Al centro dell’opera spicca una lampadina sorretta da due mani, dalla quale nasce un girasole: un’immagine simbolica che rappresenta l’incontro tra ingegno umano ed energia rinnovabile. Attorno, elementi naturali e pale eoliche rafforzano il messaggio di equilibrio tra tecnologia e tutela ambientale, rendendo il murale non solo decorativo, ma anche fortemente evocativo.

L’intervento artistico si inserisce all’interno del sito di ricarica di Desio (MB) dotato di due infrastrutture ad alta potenza da 300 kW ciascuna, per un totale di quattro punti di ricarica. Un’area strategica che offre a chi guida un veicolo elettrico una soluzione altamente accessibile e funzionale. La presenza di servizi nelle vicinanze consente inoltre agli utenti di sfruttare il tempo della ricarica per una pausa utile, integrando il servizio nella quotidianità urbana. Un esempio di infrastruttura che si inserisce all’interno di una rete capillare. Fino a dicembre 2025, infatti, Ewiva ha realizzato più di 1.600 punti di ricarica da 100 kW a 400 kW, in 450 stazioni diffuse su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud.

Quello ideato dagli studenti dell’IIS Meroni è stato uno dei tre elaborati vincitori dell’edizione 2024/2025 del contest creativo, che ha raccolto oltre cento proposte da scuole di tutta Italia. Insieme all’istituto di Lissone sono stati premiati anche l’IT Bramante Genga di Pesaro e il Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria. Alle classi vincitrici è stato assegnato un voucher da mille euro per l’acquisto di materiali didattici e tecnologici.

Il progetto educativo E-mobility@School è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato in collaborazione con Neways, società specializzata da anni in attività educative nelle scuole.

Rispetto allo scorso anno, l’iniziativa portata avanti anche durante l’anno scolastico 2025-2026 si è ampliata significativamente: sono oltre 700 le classi protagoniste di questa nuova edizione 2026, con un potenziale di 17.500 studenti raggiunti.

L’iniziativa, gratuita e rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, si propone di diffondere una cultura della mobilità sostenibile attraverso strumenti didattici innovativi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Un altro elemento centrale è rappresentato dagli incontri in presenza con esperti del settore, che nella seconda edizione raddoppiano, sono passati da tre a sei tappe sul territorio nazionale. Si tratta di momenti di confronto diretto tra scuola e industria, utili a rendere più concreti i temi della sostenibilità, ad avvicinare gli studenti a nuove opportunità professionali del settore e creare consapevolezza rispetto alle proprie scelte quotidiane di mobilità.

Parallelamente, Ewiva continua a rafforzare il proprio impegno sul territorio e verso le nuove generazioni anche attraverso la partecipazione come main sponsor alla competizione nazionale SEL3C4RS, inserita nell’ambito di KEY – The Energy Transition Expo di Rimini. La gara, tenutasi dal 4 al 6 marzo, ha coinvolto oltre 150 studenti e 50 docenti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati nella progettazione e realizzazione di veicoli elettrici in scala radiocomandati.

Scuole secondarie superiori, centri di formazione professionale e ITS Academy di tutta Italia sono stati chiamati a progettare e realizzare un veicolo elettrico in scala ridotta fino a farlo scendere in pista: un’iniziativa con numeri in crescita rispetto all’edizione precedente, che offre agli studenti un’esperienza concreta e laboratoriale, integrando conoscenze tecniche e competenze trasversali come problem solving, lavoro di squadra e gestione delle tempistiche.

Nel complesso, queste iniziative delineano una strategia chiara del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo: accompagnare la transizione energetica non solo sul piano tecnologico, ma soprattutto culturale.

Investire nei giovani, infatti, significa costruire una nuova consapevolezza, capace di sostenere "visivamente" e concretamente nel tempo lo sviluppo della mobilità elettrica.

In questo scenario, la scuola, grazie all'iniziativa di Ewiva, si conferma un laboratorio di futuro, dove conoscenza, creatività e innovazione si incontrano per formare cittadini di domani più consapevoli.