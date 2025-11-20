circle x black
Cerca nel sito
 

L'avocado siciliano conquista gli store Lidl Italia

L’avocado è la coltura tropicale di maggiore interesse in questo momento in Italia, nonché un’enorme opportunità per la Sicilia

L'avocado siciliano conquista gli store Lidl Italia
20 novembre 2025 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Inserito nei banchi della Lidl nel 2020, oggi l'avocado siciliano viene venduto in tutti gli oltre 780 store del Paese per oltre 172 tonnellate acquistate solo nella stagione 2024/2025. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia con Filiera agricola italiana, in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti. I dati sono stati presentati oggi a Giarre, in provincia di Catania, nel corso della conferenza stampa organizzata da Lidl Italia. L’avocado è la coltura tropicale di maggiore interesse in questo momento in Italia, nonché un’enorme opportunità per la Sicilia che, con una produzione totale che attualmente si aggira intorno alle 800 tonnellate all’anno, è tra i principali produttori. Lidl Italia ha progressivamente ampliato la distribuzione dell’avocado siciliano con il marchio 'Firmato dagli Agricoltori Italiani' apposto sul prodotto a sigillo di una filiera garantita.

“L’avocado siciliano è un esempio concreto del nostro supporto al sistema agroalimentare italiano - ha detto Eduardo Tursi, ad Acquisti di Lidl Italia - Grazie alla collaborazione con Filiera Agricola Italiana, offriamo ai nostri clienti un prodotto a filiera super corta, espressione del territorio e delle imprese agricole locali che hanno scelto di innovare trasformando la minaccia della tropicalizzazione in un’opportunità. Solo nell’ultimo anno, abbiamo incrementato del 120% l’acquisto di avocado italiano rispetto all’anno precedente. Continueremo a credere in questo e in altri prodotti 100% italiani frutto del sapere agricolo del nostro Paese".

“La collaborazione tra Lidl e Filiera Agricola Italiana, avviata nel 2018, è un esempio concreto di come la grande distribuzione e il mondo agricolo possano crescere insieme, offrendo al consumatore prodotti trasparenti e di qualità e, allo stesso tempo, sostenendo il lavoro degli agricoltori italiani - ha aggiunto Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Filiera Agricola Italiana - Il marchio 'Firmato dagli Agricoltori Italiani' garantisce una filiera tracciata e controllata fino al campo, con materie prime di origine certa 100% italiana e prodotte nel pieno rispetto dell’ambiente e della vocazione dei territori. Il progetto degli avocado di Sicilia Fdai è un modello di filiera corta e sostenibile: da una criticità come quella climatica è nata un’opportunità di innovazione agricola, recuperando terreni abbandonati e coinvolgendo produttori che hanno scelto di investire sul futuro, adattando le colture al nuovo clima e migliorando la gestione dell’acqua”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
avocado siciliano filiera corta produzione agricola sostenibilità ambientale innovazione agricola
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza