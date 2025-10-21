Lavoro: al centro dell'incontro Inail la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Inail è focal point per l'Italia della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro organizzata dall'Eu-Osha. In tale contesto, l'Istituto ha organizzato, presso l'Auditorium Antonio Maglio della Direzione generale dello stesso, un evento dedicato alle nuove strategie per la sicurezza nei luoghi di lavoro e ad alcuni dei più recenti progetti di ricerca ad alto tasso tecnologico sviluppati dai ricercatori Inail. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali di Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail, seguiti dall'introduzione del direttore generale Marcello Fiori.