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Lavoro, De Carli (Ordine Ingegneri Milano): "Innovare su tecnologia, mercato e regole"

"L’innovazione per un bene comune ha bisogno di varie competenze portate da diversi tipi di ingegnere"

Alessandro de Carli
Alessandro de Carli
13 maggio 2026 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“C’è un’innovazione di tipo tecnologico, su cui noi ingegneri possiamo portare le nostre competenze, e poi ci sono le innovazioni di mercato e di regole. È necessario portare avanti tutte le innovazioni: le regole, ad esempio, molto spesso possono essere dei vincoli perché antiquate rispetto alle sfide attuali”. Ad affermarlo Alessandro de Carli, consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’. Organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico di Milano, l’incontro vuole indagare il ruolo che la professione può giocare di fronte alle grandi sfide globali, proponendosi come uno spazio di dialogo aperto e qualificato in grado di tracciare le traiettorie del futuro.

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“L’innovazione per un bene comune”, a detta di de Carli, ha bisogno di “diverse competenze che possono essere portate da diversi ingegneri: questo può essere fatto attraverso ingegneri specialisti, che vanno a fondo su una particolare tecnologia, ma ci vogliono anche quegli ingegneri che hanno una visione sistemica e che sono in grado di inserire le singole innovazioni all’interno di un contesto”. In questo scenario, “l’Ordine vuole avere un ruolo di dialogo con le pubbliche amministrazioni”, ha concluso de Carli, “ma vuole anche amalgamare tutte quelle competenze attraverso il ruolo e le attività delle proprie commissioni”.

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Tag
innovazione tecnologica mercato regole ingegneria
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