Lavoro, Manageritalia: gender gap salariale fino al 9,5%

In Italia le retribuzioni crescono a velocità diverse, mentre il divario salariale tra uomini e donne continua a interessare tutte le categorie professionali. Nel 2025 gli stipendi dei dirigenti sono rimasti fermi, a fronte di aumenti del 3,8% per gli impiegati, del 3,2% per i quadri e del 2,4% per gli operai. Sul fronte della parità retributiva, le differenze tra uomini e donne raggiungono il 9,5% tra gli operai e il 9,3% tra gli impiegati. È quanto emerge dai dati elaborati da Manageritalia e presentati ieri sera in occasione dell’incontro “Il salario che si vede, il salario che vale. Trasparenza retributiva, parità e potere d’acquisto: la responsabilità del management”, promosso da Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, in collaborazione con Aidp, presso il Deloitte NextHub di Bari. Un tema sempre più centrale per le imprese dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 96/2026 sulla trasparenza salariale.

Ad aprire i lavori sono stati Domenico Fortunato, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata, Giuseppe Ciccimarra, Partner Deloitte Business Solution, e Simone Pizzoglio, Vicepresidente Manageritalia. Secondo le elaborazioni di Manageritalia su dati JobPricing, nel 2025 la retribuzione annua lorda (RAL) media nazionale si attesta a 106.556 euro per i dirigenti, 58.551 euro per i quadri, 34.635 euro per gli impiegati e 27.909 euro per gli operai. Rispetto al 2024, le retribuzioni dei dirigenti risultano sostanzialmente invariate (0,0%), mentre crescono quelle degli impiegati (+3,8%), dei quadri (+3,2%) e degli operai (+2,4%). Un andamento che evidenzia differenze significative tra le categorie professionali e riporta al centro del dibattito il rapporto tra salari, produttività, competenze e potere d’acquisto. Resta significativo anche il divario retributivo tra uomini e donne. Nel 2025, tra gli operai, la Ral media maschile è di 28.735 euro, contro i 26.011 euro delle donne, con un gender pay gap del 9,5%. Tra gli impiegati il divario è del 9,3%, con retribuzioni medie rispettivamente di 36.368 e 33.001 euro. Le differenze riguardano anche le posizioni apicali: tra i dirigenti gli uomini percepiscono mediamente 107.745 euro, contro i 100.086 euro delle donne, con un gap del 7,1%. Più contenuta, ma comunque presente, la distanza tra i quadri, dove la Ral media è di 59.376 euro per gli uomini e 56.810 euro per le donne, pari a una differenza del 4,3%. Dati che mostrano quanto il percorso verso una piena parità retributiva sia ancora lontano dall’essere completato.

“Non possiamo parlare di lavoro di qualità senza riconoscere e remunerare equamente il valore delle persone”, sottolinea Domenico Fortunato, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata. “I divari retributivi, a partire da quello tra uomini e donne, ci dicono che c’è ancora molta strada da fare. Trasparenza, merito e pari opportunità devono diventare criteri concreti nelle politiche retributive e nelle scelte organizzative. È una responsabilità del management, perché valorizzare competenze e persone significa rendere più competitive le imprese e più attrattivi i nostri territori”. “Non basta rendere trasparenti i salari, dobbiamo creare le condizioni perché possano crescere”, afferma Simone Pizzoglio, Vicepresidente Manageritalia. “Per questo serve più management nelle imprese italiane, soprattutto nelle PMI. Managerializzare significa innovare, aumentare produttività e competitività e spostarsi verso attività a maggiore valore aggiunto. Senza crescita del valore prodotto sarà difficile ottenere una crescita strutturale delle retribuzioni. Equità salariale, innovazione e managerializzazione sono quindi parti della stessa sfida”. Per Laura Bernini, responsabile settore welfare pubblico-privato Confcommercio: “Cambiamenti demografici, assetti economici, conflitti e tensioni geopolitiche, unitamente a una forte spinta inflazionistica e a un cuneo fiscale che resta tra i più elevati tra i Paesi Ocse, rendono la questione salariale e i divari salariali sempre più evidenti. In uno scenario così complesso, un ruolo decisivo può essere svolto dalla contrattazione di qualità e l’accordo appena sottoscritto dimostra l’impegno e la responsabilità delle parti sociali nella definizione e garanzia dei trattamenti economici e normativi, anche attraverso il riconoscimento di un solido apparato di welfare”. “I divari salariali in Italia dipendono da più fattori: part-time, minori opportunità di carriera per le donne, diffusione della contrattazione di secondo livello e concentrazione al Nord dei settori a maggior valore aggiunto. Per affrontare il ritardo salariale e ridurre queste differenze servono interventi mirati, all’interno di un quadro normativo condiviso, come quello del D.Lgs. 96/2026. Fondamentale resta il ruolo della contrattazione per garantire equità retributiva e definire un salario giusto”, spiega Romano Benini, docente universitario e consulente per le politiche del welfare del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il divario territoriale emerge anche dai dati relativi alle tre regioni del Sud: in Calabria, Basilicata e Puglia le RAL medie restano inferiori a quelle nazionali in tutte le categorie professionali. Per i dirigenti si passa dai 100.183 euro della Puglia ai 95.865 euro della Calabria, fino agli 86.117 euro della Basilicata, a fronte di una media italiana di 106.556 euro. Tra i quadri le retribuzioni oscillano tra 51.419 e 54.872 euro, tra gli impiegati tra 31.141 e 32.901 euro e tra gli operai tra 24.231 e 26.237 euro. Anche l’andamento rispetto al 2024 presenta alcune differenze: in Calabria le retribuzioni dei dirigenti crescono del 3,5%, mentre in Puglia e Basilicata registrano una flessione dell’1,2%. Positivo, invece, il trend degli impiegati in tutte e tre le regioni, con incrementi compresi tra il 2,5% e il 3,3%. “La nuova normativa sulla trasparenza retributiva ci pone davanti a una sfida che va oltre il rispetto delle regole: riconoscere il giusto valore al lavoro. Rendere visibili le differenze significa anche assumersi la responsabilità di spiegarle e correggerle quando non sono giustificate. L’obiettivo è garantire criteri chiari, equi e coerenti. Perché il salario non è solo un numero: è riconoscimento, potere d’acquisto e possibilità di futuro. La vera sfida è trasformare la trasparenza in fiducia e valore concreto per le persone”, ha detto Giuseppe Ciccimarra, Partner Deloitte Business Solution.

I dati hanno offerto lo spunto per un confronto tra manager, rappresentanti delle imprese ed esperti del mondo del lavoro sulla necessità di rendere i sistemi retributivi più equi, trasparenti e competitivi. Al centro del dibattito anche le nuove sfide legate alla trasparenza salariale, un cambiamento che non riguarda soltanto gli adempimenti normativi, ma chiama direttamente in causa la responsabilità delle imprese e del management. Rendere più chiari i criteri con cui vengono definite le retribuzioni significa infatti rafforzare la fiducia dei lavoratori, valorizzare le competenze e contribuire alla capacità delle organizzazioni di attrarre e trattenere talenti. Il confronto ha visto anche gli interventi di Annacarla Loperfido, Confindustria Bari-BAT; Andrea Bonanni Caione, Partner and Head of People Law Deloitte Legal; Alessandra Scotti, Board Advisor Strategy, People & Organization Theras; Massimo Fiaschi, Segretario generale Manageritalia, e Matilde Marandola, Presidente nazionale Aidp.

Dall’incontro è emersa la necessità di promuovere una cultura della retribuzione capace di coniugare equità, trasparenza e riconoscimento del merito. Un percorso nel quale il management è chiamato a svolgere un ruolo centrale, traducendo questi principi in scelte organizzative concrete. Più management, soprattutto nelle Pmi, significa anche maggiore capacità di innovare, crescere nei settori a più alto valore aggiunto e aumentare produttività e competitività. Condizioni indispensabili perché la crescita delle imprese possa tradursi in una crescita strutturale e sostenibile delle retribuzioni, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i divari di genere e territoriali.