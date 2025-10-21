circle x black
Lavoro: ministro Calderone, 'valore della sicurezza sia patrimonio comune'

21 ottobre 2025 | 15.42
"Siamo impegnati sul territorio con le nostre unità ispettive, formate da ispettori, carabinieri e ispettori dell'Inps e dell'Inail, i cui numeri sono in aumento grazie alle recenti assunzioni, per fare in modo che, attraverso un'azione sinergica, il valore della sicurezza diventi patrimonio comune". Lo afferma Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'evento organizzato da Inail e dedicato alle nuove strategie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, svoltosi nel contesto della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro organizzata dall'Eu-Osha.

