Marinella Perrini, responsabile media relations dell’Inps, al Net Forum di Capri ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale come strumento integrato all’intelligenza umana per migliorare i servizi pubblici e la formazione dei lavoratori. Grazie al PNRR, l’Inps ha sviluppato nuovi servizi digitali basati sull’IA per un welfare più efficiente e vicino ai bisogni degli utenti.