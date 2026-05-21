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Lavoro, Rocca: "Festival grande aiuto per amministratori"

L'intervento del presidente della Regione Lazio alla manifestazione dei consulenti del lavoro

Francesco Rocca - (Foto Adnkronos)
Francesco Rocca - (Foto Adnkronos)
21 maggio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
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"Con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all'inizio del mio mandato per il patto sull'Asseco per garantire la legalità nella nostra Regione. E' importante questo evento per affrontare un mondo, come il mercato del lavoro, che sta attraversando un cambiamento epocale. Momenti come il vostro sono infatti di grande aiuto per chi si trova la grande responsabilità di amministrare. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale, troppi morti sul lavoro che ogni anno ci portano a piangere su qualcosa che si poteva evitare". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al 'Festival del lavoro' dei consulenti del lavoro che si è aperto oggi alla Nuvola all'Eur a Roma.

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Festival del lavoro mercato del lavoro sicurezza sul lavoro
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