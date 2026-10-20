Leccese (Casa Radio): "Partecipazione e azione per costruire l’agenda dell’abitare"

"Il senso di questa giornata è la partecipazione: vogliamo che le persone che per il quarto anno consecutivo hanno seguito 'Comunicare l’Abitare' si sentano parte di una vera comunità, che non si limita a confrontarsi, ma agisce". Lo ha detto Paolo Leccese, giornalista e direttore editoriale di Casa Radio, ideatore e promotore del think tank dedicato al mondo della casa, del real estate, dell’architettura, della transizione ecologica e dell’innovazione tecnologica, svoltosi alla Casa dell’Architettura a Roma. "Alla fine di questi due giorni - ha spiegato - avremo un’Agenda dell’Abitare, con proposte che racconteremo nel corso del 2027 anche sui territori e che, secondo noi, dovrebbero essere sottoposte al legislatore per migliorare la qualità dell’abitare dei cittadini".

Il direttore editoriale, inoltre, ha evidenziato l’importanza della multidisciplinarietà nell’affrontare le sfide legate alla casa. "È fondamentale costruire un concetto di abitare che tenga conto di tutti i temi che riguardano le nostre case - ha osservato -. Abbiamo affrontato questioni come la salubrità degli edifici e la rigenerazione urbana, apparentemente distanti ma in realtà molto vicine. Le case le abitiamo, ma prima dobbiamo pensarle: dobbiamo capire dove vivere e qual è la qualità delle nostre abitazioni, dei nostri quartieri e della nostra società", ha concluso Leccese, richiamando anche i cambiamenti demografici e la necessità di modelli urbani adeguati a una popolazione sempre più anziana.