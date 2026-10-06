Lega navale italiana partecipa alla Barcolana 58 il 9 ottobre

La Lega Navale Italiana partecipa alla Barcolana 58 con un programma di iniziative dedicate a legalità, ambiente, inclusione e cultura del mare che avrà tra i protagonisti “Sentinella Blu”, motoveliero in ferro di 16 metri confiscato nel 2024 agli scafisti e restituito alla collettività per attività di pubblico interesse. A Trieste si concluderà, infatti, la prima missione scientifica di “Sentinella Blu”, partita a luglio da Siracusa: l’imbarcazione ha percorso la rotta ionico-adriatica con tappe a Crotone, Brindisi, Bari e Ancona, coinvolgendo Aree Marine Protette, università, ricercatori e soci della Lega Navale. Il motoveliero è stato trasformato in una vera e propria barca-laboratorio per attività di monitoraggio delle acque, campionamenti, osservazione degli ecosistemi e divulgazione scientifica.

Il momento centrale della presenza LNI alla Barcolana sarà venerdì 9 ottobre alle ore 10, presso la sede della Lega Navale Italiana Sezione di Trieste, in Molo Fratelli Bandiera 9, dove “Sentinella Blu”, trentesima “barca della legalità”, sarà intitolata alla memoria di una vittima innocente della mafia, alla presenza dei familiari. Durante la cerimonia saranno raccontati il recupero dell’imbarcazione e i risultati della missione ambientale 2026. L’intitolazione inserisce “Sentinella Blu” nella campagna nazionale “Mare di Legalità”, attraverso la quale la Lega Navale recupera imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e le trasforma in strumenti di educazione alla legalità, inclusione, formazione e tutela ambientale.

Nel pomeriggio del 9 ottobre il programma si sposterà in mare con la Barcolana Armatori Lega Navale Italiana, che riunisce nel Golfo di Trieste le imbarcazioni dei soci delle diverse Sezioni LNI arrivate in città per la Barcolana. Alla regata prenderanno parte anche le “barche della legalità”, mentre “Sentinella Blu” sarà impiegata come barca comitato. A Trieste saranno operative insieme a “Sentinella Blu” anche Anassa (LNI Ortona), intitolata al giuslavorista Marco Biagi; Helena (LNI Rodi Garganico), dedicata a Stella Costa, bambina vittima innocente della criminalità; e Francesco (LNI Matera-Magna Grecia e LNI Taranto), intitolata al capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, assassinato dalla mafia.

Durante la settimana le imbarcazioni saranno impegnate in uscite inclusive e didattiche con associazioni e realtà sociali del territorio, tra cui UICI, AISM, AIAS, AIFA, Bambini Marco Cavallo, COPS-Melograno, Prometeo Chioggia, Strada dell’Amore e altre organizzazioni che operano con persone con disabilità e fragilità. L’8 ottobre alle ore 17 la Sala Convegni della Lega Navale Italiana Sezione di Trieste, in Molo Fratelli Bandiera 9, ospita una conferenza dedicata alla presenza italiana in Antartide tra esplorazione, scienza e cinema. Dopo i saluti di Roberto Benedetti, Presidente della Sezione LNI di Trieste, Ester Colizza, geologa, professoressa associata all’Università di Trieste e direttrice del Museo Nazionale dell’Antartide di Trieste, racconterà l’attività di ricerca nel continente australe, al quale ha preso parte personalmente con otto spedizioni.

Dalla ricerca si passerà quindi al suo racconto per immagini con Cristiano Ciliberti, regista e produttore del documentario Obiettivo Antartide, e Francesco Maria Bongarzone, aiuto regista e assistente alla regia. Nel corso dell’incontro sarà proiettato un video-teaser del documentario. Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale della Lega Navale Italiana, Donato Marzano. A partire da domani fino a domenica 11 ottobre sarà possibile visitare lo storico Faro Lanterna di Trieste, al Molo Fratelli Bandiera 9, oggi sede della Sezione LNI. Le visite guidate al faro sono a ingresso libero. Informazioni e prenotazioni: trieste@leganavale.it.

La LNI sarà presente anche al Villaggio Barcolana in Piazza Unità d’Italia, dove porterà “Eliche responsabili”, la campagna realizzata con FIPSAS e patrocinata da Marina Militare e Guardia Costiera per prevenire gli incidenti causati dalle eliche e sensibilizzare diportisti e cittadini al rispetto delle norme, delle distanze di sicurezza e delle segnalazioni dei subacquei. La presenza della Lega Navale alla Barcolana culminerà domenica 11 ottobre nella 58ª Coppa d’Autunno, con partenza alle ore 10.30 nel Golfo di Trieste: tra le migliaia di vele saranno in mare anche le “barche della legalità” e imbarcazioni sociali della LNI, per portare nella più grande festa della vela un messaggio di legalità, inclusione e tutela del mare.