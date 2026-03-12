circle x black
LetExpo, Busico (ITS Academy Mobilità): "Aumentano le richieste di tecnici e noi li formiamo al meglio"

12 marzo 2026 | 10.38
"Il ruolo principale dell'ITS Academy Mobilità è orientare i ragazzi verso quello che il mercato del lavoro richiede. Analizziamo le competenze mancanti portandole all'interno dei nostri progetti formativi e preparando nell'immediato i nostri studenti, molti dei quali trovano occupazione all'interno delle imprese Alis. Siamo in una fase in cui con la transizione digitale e green, viene richiesto un alto numero di tecnici. I nostri laboratori realizzati con i fondi del PNRR preparano al meglio gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado permettendo alle imprese di andare incontro alle loro esigenze", ha dichiarato Silvio Busico, presidente ITS Academy Mobilità nel corso di LetExpo a Verona

