LetExpo: Fidanza (Fdi), ‘Assurde normative ambientali che penalizzano le imprese europee’

“Sono assurde le normative ambientali che penalizzano le imprese europee quando dall’altro lato del Mediterraneo non ci sono gli stessi obblighi ambientali, la politica autolesionista dell’Europa deve essere modificata”. Queste le parole di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo e vicepresidente del partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei. L’eurodeputato è stato ospite alla quarta edizione di LetExpo, la fiera di riferimento per trasporto, logistica sostenibile e servizi alle imprese promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere.