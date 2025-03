LetExpo: Mauri (Schneider Electric), ‘Partecipiamo per sottolineare contributo a sostenibilità portuale’

“Per noi è un evento sicuramente molto importante e partecipiamo per sottolineare qual è il nostro contributo alla sostenibilità in ambito portuale. Schneider Electric è una multinazionale che ha sedi in tutto il mondo, in Italia il quartier generale è a Bergamo e ci occupiamo di progettazione, di produzione di vendita, di quadri elettrici, di media e di bassa tensione, ma anche di sistemi di controllo e supervisione di data center, building management system e di tutti quegli aspetti, quelle soluzioni e quelle anche attività di consulenza in ambito sostenibilità ambientale, quindi volti ad esempio all'efficientamento energetico”. Lo ha detto Michela Mauri, Segment Manager Airports & Ports di Schneider Electric Italia, a LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, giunto alla quarta edizione, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.