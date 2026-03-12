LetExpo, Zambito (Intesa Sanpaolo): "La Blue Economy è un vero potenziale per le imprese"

"Per Intesa Sanpaolo l'Education è un elemento strategico di sviluppo nazionale. Siamo il secondo paese più vecchio del mondo. In Italia gli over 65 sono pari al 23% contro il 13% della popolazione giovanile compresa tra i 16 e 34 anni. Purtroppo ancora tanti ricercatori lasciano il Paese, sono circa 100.000 i giovani che nel 2022 e nel 2023 hanno lasciato l'Italia e di questi purtroppo, sono in pochi a essere rientrati. Pertanto abbiamo identificato l'analisi delle competenze come uno dei temi chiave per lo sviluppo del nostro Paese e per cercare di integrare il più possibile i percorsi scolastici e quelli accademici con il tessuto industriale, produttivo e dei servizi. Inoltre abbiamo condotto un osservatorio sulla Blue Economy, che è molto coerente con i contenuti di di questo evento e da cui l'Italia, grazie ai suoi fondali marini, può esprimere un vero potenziale per le imprese e per il futuro. Lo ha affermato Elisa Zambito Marsala, Responsabile della Direzione Education Ecosystem di Intesa Sanpaolo a margine di LetExpo in corso a Verona