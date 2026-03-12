circle x black
Cerca nel sito
 

LetExpo, Zambito (Intesa Sanpaolo): "La Blue Economy è un vero potenziale per le imprese"

12 marzo 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per Intesa Sanpaolo l'Education è un elemento strategico di sviluppo nazionale. Siamo il secondo paese più vecchio del mondo. In Italia gli over 65 sono pari al 23% contro il 13% della popolazione giovanile compresa tra i 16 e 34 anni. Purtroppo ancora tanti ricercatori lasciano il Paese, sono circa 100.000 i giovani che nel 2022 e nel 2023 hanno lasciato l'Italia e di questi purtroppo, sono in pochi a essere rientrati. Pertanto abbiamo identificato l'analisi delle competenze come uno dei temi chiave per lo sviluppo del nostro Paese e per cercare di integrare il più possibile i percorsi scolastici e quelli accademici con il tessuto industriale, produttivo e dei servizi. Inoltre abbiamo condotto un osservatorio sulla Blue Economy, che è molto coerente con i contenuti di di questo evento e da cui l'Italia, grazie ai suoi fondali marini, può esprimere un vero potenziale per le imprese e per il futuro. Lo ha affermato Elisa Zambito Marsala, Responsabile della Direzione Education Ecosystem di Intesa Sanpaolo a margine di LetExpo in corso a Verona

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza