Locauto Group lancia Locauto One+: flessibilità e formule su misura per il noleggio a lungo termine

Con l'annuncio a Milano del lancio di una nuova business unit dedicata al noleggio a lungo termine, Locauto Group compie un vero e proprio ritorno alle origini che, per il gruppo nato nel 1979, segna l'evoluzione definitiva verso il posizionamento di operatore di mobilità integrata. La nuova strategia, rivolta a clienti corporate, privati e partite IVA, punta con decisione sulla forte integrazione con la rete esistente del noleggio a breve termine. Proprio sul piano commerciale, la novità principale è rappresentata dal prodotto Locauto One+, disponibile dal 24 giugno per privati e liberi professionisti; la sua caratteristica distintiva risiede nella flessibilità, offrendo ai clienti la possibilità di interrompere il contratto ogni 12 mesi con costi di uscita prestabiliti e parametrati sull'effettivo periodo di utilizzo.