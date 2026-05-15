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Logistica, a Fiera Milano focus su trasporto merci e persone: sfida è lavoro, mancano 40mila conducenti

Transpotec Logitec e NME - (ufficio stampa)
Transpotec Logitec e NME - (ufficio stampa)
15 maggio 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel mondo dei trasporti e della logistica la tecnologia corre veloce, ma a mancare sono sempre più le persone. In Italia si stimano quasi 40.000 posti vacanti, che diventano 500.000 in Europa, tra autisti del trasporto merci e conducenti del trasporto passeggeri: numeri che mettono in difficoltà un settore strategico per l’economia del Paese e che aprono, allo stesso tempo, nuove prospettive occupazionali per le giovani generazioni. Una carenza strutturale che riguarda l’equilibrio stesso del settore, sempre più segnato dall’invecchiamento della forza lavoro – l’età media di un conducente in Italia è 45 anni –e dalla difficoltà di attrarre nuove generazioni.

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Il settore dei trasporti si trova dunque di fronte a una sfida che è insieme economica e sociale: attrarre nuove energie, valorizzare le professioni e costruire un ponte concreto tra scuola e occupazione. È da questa consapevolezza che oggi, nell’ambito di Transpotec Logitec e NME – Next Mobility Exhibition, in corso fino a domani 16 maggio, Fiera Milano e Think Smart Mobility @Mind hanno organizzato la “Giornata delle professioni del trasporto – Guida al futuro”. Rivolta alle scuole superiori e tecniche post diploma, la giornata ha coinvolto oltre 350 studenti in un percorso di orientamento permettendogli di incontrare e conoscere diverse realtà in cerca di personale specializzato: Alsea, Atm, Ferrovie Nord, Busitalia Sita Nord, Columbus Logistics, Fs Logistics, Navigazione Laghi, Rfi, Sea, Trenord.

 

Non mancano solo autisti o operatori logistici: accanto ai ruoli tradizionali emerge la richiesta di nuove competenze legate a digitalizzazione, sostenibilità, gestione dei flussi e automazione, che richiedono percorsi formativi aggiornati e una maggiore integrazione tra scuola e impresa. Cuore dell’iniziativa è stato uno spazio dedicato all’incontro diretto tra studenti e imprese, in cui i giovani hanno potuto confrontarsi con orientatori e responsabili delle risorse umane, conoscere le competenze richieste e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro. Sempre nella giornata odierna , un’iniziativa organizzata da Next to the Truckers, ha coinvolto altri 100 studenti, cui sono state illustrate le potenzialità occupazionali in ambito meccatronico e nelle officine. Domani si parlerà invece di occupazione al femminile, in un evento dedicato alle donne.

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logistica trasporto merci trasporto persone lavoro manodopera
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