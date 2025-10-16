circle x black
Lombardia, Bei finanzia con 100 mln Gruppo Cap per modernizzare infrastrutture idriche

L’accordo è stato annunciato da Jean-Christophe Laloux, direttore generale responsabile per le operazioni della BEI, e da Yuri Santagostino presidente di Gruppo Cap.

16 ottobre 2025 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Gruppo Cap hanno siglato un nuovo accordo di finanziamento da 100 milioni di euro a supporto del piano di investimenti della società per il periodo 2025-2030. L’accordo è stato annunciato da Jean-Christophe Laloux, direttore generale responsabile per le operazioni della BEI, e da Yuri Santagostino presidente di Gruppo Cap.

L’accordo mira a sostenere la modernizzazione delle infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue nella Città metropolitana di Milano e in diverse province della Lombardia, a beneficio di 154 comuni e oltre 2,4 milioni di abitanti. In particolare, le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno a sostenere interventi volti ad aumentare l’affidabilità e la resilienza della rete idrica, ridurre il rischio di allagamenti dovuti a sovraccarichi fognari, migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue e sviluppare soluzioni digitali per l’ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato.

“Investire nelle infrastrutture idriche significa investire nella qualità della vita dei cittadini. Con questo finanziamento la Bei contribuisce a garantire un servizio più sicuro, affidabile e sostenibile per le comunità della Città metropolitana di Milano e di gran parte della Lombardia,” ha dichiarato Jean-Christophe Laloux, Direttore Generale responsabile per le operazioni della Bei. “Questo finanziamento rafforza la nostra capacità di pianificare e realizzare investimenti strategici su larga scala, con un impatto diretto sull’economia locale e sulla qualità dei servizi. La fiducia della Bei conferma la solidità del nostro modello industriale e ci consente di accelerare l’ammodernamento delle infrastrutture idriche, generando valore per i cittadini e per il sistema territoriale lombardo.” Afferma Yuri Santagostino presidente di Gruppo Cap.

