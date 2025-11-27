Lombardo (TeamSystem): "Digitalizzare pmi italiane per mantenere competitività"

Quello dell'intelligenza artificiale "è un viaggio già iniziato e siamo in mare aperto, ma non sappiamo dove andiamo. I primi benefici concreti già ci sono e in futuro cambierà il panorama delle imprese e il modo di fare business". Lo sottolinea Daniele Lombardo, group marketing institututional relations and communication director TeamSystem, in occasione del convegno dell'Adnkronos sull'Intelligenza artificiale. Questa - aggiunge - "è una partita che non possiamo perdere. Ia significa introdurre strumenti per gestire processi di automazione, la contabilità o la manutenzione programmata: I vantaggi per la produttività vanno dal minimo del 20% e fino al 60%.Il problema è che il sistema delle Pmi in Italia sono indietro sulla digitalizzazione".

"Per l'Ia servono i dati nei processi. E quindi la digitalizzazione delle imprese va aumentata. Solo così - conclude - riusciremo a garantire la competitività delle imprese italiane''.