L'Oreal, Balooch: "Nuovi strumenti fanno vivere meglio e aiutano la pelle"

L'Oreal, Balooch:
02 ottobre 2025 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi per noi la longevità è a tutti gli effetti un nuovo campo di ricerca che vogliamo esplorare e di cui essere leader". Così Guive Balooch, Global Managing Director, Augmented Beauty & Open Innovation di L’Oréal, intervenuto sul tema all’Italian Tech week.

"Non si tratta solo di vivere più a lungo, ma di vivere meglio: e vivere meglio fa bene anche alla pelle. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo sviluppato una serie di partnership: una con un'azienda in Svizzera, la TimeLine, che ha il miglior integratore per la longevità oggi disponibile, chiamato Urolithin A, e che stiamo provando ad applicare al beauty. Abbiamo poi collaborazioni con aziende come Senesca nel Regno Unito - prosegue Balooch - che ci aiutano a sviluppare l'intelligenza artificiale per individuare le prossime molecole da utilizzare per la longevità nei mitocondri. E stiamo anche sviluppando, assieme alla diagnostica di cui ho parlato prima, strumenti come Cell Bioprint, che aiuta a misurare il longevity score, in modo da capire come essere proattivi e non solo reattivi con la propria bellezza. Nei prossimi anni continueremo a costruire partnership incentrate sulla longevità. Crediamo fermamente che questo sia un ambito di ricerca fondamentale per il futuro del beauty", conclude Guive Balooch.

