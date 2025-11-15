circle x black
Cerca nel sito
 

Parigi, allarme bomba all'emittente Bfmtv: stop alle trasmissioni e sede evacuata

Gli artificieri sono sul posto

Auto della polizia - Afp
Auto della polizia - Afp
15 novembre 2025 | 18.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Evacuata oggi, sabato 15 novembre, la sede di Bfmtv a Parigi dove le trasmissioni sono state sospese per ragioni di sicurezza dopo che è scattato un allarme bomba. Lo ha reso noto la stessa emittente francese sul suo account X, precisando che "i nostri team stanno lavorando per riprendere la programmazione al più presto possibile".

Secondo fonti di polizia citate da 'Le Parisien', l'allarme è scattato dopo la segnalazione sulla presenza di un ordigno. Gli artificieri sono sul posto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
allarme bomba evacuazione sede Bfmtv Francia news esteri news Parigi news
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza