L'Oréal, Guive Balooch: "Con la Beauty Tech aiutiamo la bellezza attraverso tecnologie e AI"

02 ottobre 2025 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'Orèal protagonista all'Italian Tech Week di Torino con la Beauty Tech. "Oggi abbiamo tecnologie che contribuiscono a quasi tutto ciò che realizziamo nel campo del beauty, a partire dai servizi, dove abbiamo dispositivi, strumenti per diagnosi e servizi digitali - dichiara Guive Balooch, Global Managing Director, Augmented Beauty & Open Innovation di L'Oréal, intervenuto all'Italian Tech Week di Torino - stiamo utilizzando diversi modelli di intelligenza artificiale nei laboratori per riuscire a realizzare le migliori molecole. La Beauty Tech è qualcosa che davvero migliora la bellezza grazie alla tecnologia".

