Lottomatica: nel I semestre ricavi +21%, raccolta a 21,8 mld

Crescita a doppia cifra dei ricavi e dell'Ebitda nel secondo trimestre per Lottomatica. Il Gruppo, che ha ora completato la migrazione di Pwo sulla propria piattaforma tecnologica proprietaria assicurando l’85% delle sinergie annunciate, continua a superare la crescita del mercato, registrando un incremento del 19% su base annua del Gross Gaming Revenue online. Tra i principali risultati, una raccolta pari a 21,8 miliardi di euro, +21% rispetto al primo semestre 2024; Gross Gaming Revenues pari a 2.359,5 milioni di euro, +13% rispetto al primo semestre 2024; ricavi pari a 1.128,9 milioni di euro nel primo semestre 2025, +21% rispetto al primo semestre 2024 (+15% a payout normalizzato).

Ebitda rettificato pari a 422,4 milioni di euro nel primo semestre 2025, +33% rispetto al primo semestre 2024 (+17% a payout normalizzato). Confermata la guidance per l’intero anno 2025: ricavi tra 2.320 e 2.370 milioni di euro ed Ebitda rettificato tra 840 e 870 milioni di euro.

“Nel secondo trimestre del 2025 - dichiara Guglielmo Angelozzi, presidente e amministratore delegato di Lottomatica Group - abbiamo proseguito il nostro solido percorso di crescita organica a doppia cifra in termini di ricavi ed Ebitda, sostenuti da dinamiche di mercato favorevoli. Abbiamo completato la migrazione di Pwo sulla nostra piattaforma tecnologica proprietaria, posizionando Planetwin in modo da riuscire a sfruttare appieno le nostre capacità di catturare le opportunità di crescita del mercato. Infine, a giugno è stato avviato il programma di acquisto di azioni proprie, che continuerà a competere per l’allocazione di capitale con altre opportunità̀, incluso l’M&A, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti".