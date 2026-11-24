"In questo periodo, è giusto intervenire per la sicurezza nelle stazioni. FerrovieNord l'ha fatto con una serie di telecamere che monitorano la situazione h24 e che fungono anche da deterrente". Sono le parole dell'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, a Palazzo Lombardia a Milano, all'incontro con la stampa dedicato all'accordo siglato tra FerrovieNord, Regione, alcuni Comuni lombardi, le questure e le prefetture, che prevede la possibilità di accedere in tempo reale, da parte dei comandi della Polizia Locale, alle immagini della videosorveglianza delle stazioni.