Ludoil, Marco Schiavetti nominato amministratore delegato gruppo Sodeco

La divisione logistica del Gruppo Ludoil - composta da Sodeco srl (capofila), Petroli Investimenti spa, Gala Logistica srl e Meridionale Petroli srl - annuncia l’avvio di un nuovo assetto di governance mediante l’istituzione di un consiglio di amministrazione, in sostituzione dell’organo monocratico precedentemente in vigore. Il nuovo organo è composto da Francesco Vincenzo Rossi Guarnera, già componente del cda della capogruppo Ludoil Energy spa, e da Marco Russo Spena, già responsabile dell’area legale del Gruppo. Il consiglio ha nominato Marco Schiavetti quale amministratore delegato. Figura di riferimento nel panorama energetico nazionale, Schiavetti vanta oltre vent’anni di esperienza nella gestione di asset strategici - tra cui raffinerie e depositi costieri - e ha ricoperto incarichi di rilievo in ambito trading, sales e sviluppo commerciale a livello internazionale. In qualità di chief commercial officer del Gruppo Saras, ha maturato una visione manageriale ampia e trasversale, fondata su solide competenze operative, industriali e finanziarie.

Il suo incarico non si limita alla supervisione delle attività correnti, ma assume una valenza prospettica: accompagnare nei prossimi tre anni la transizione verso prodotti a minore impatto ambientale, attraverso lo sviluppo di filiere dedicate ai biocarburanti avanzati, tra cui saf (sustainable aviation fuel), hvo (hydrotreated vegetable oil) e biodiesel, già presenti nell’offerta del Gruppo ma destinati a un’importante crescita in volumi e infrastrutture. "Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l’intento di contribuire alla crescita di una realtà strategica per il Paese", ha dichiarato Marco Schiavetti. "Metterò a disposizione del Gruppo Ludoil le mie competenze per incrementare ulteriormente l’efficienza operativa e la resilienza dei nostri sistemi, promuovendo al contempo una decisa accelerazione verso modelli logistici e prodotti energetici sempre più sostenibili", ha aggiunto.

Il mandato del consiglio di amministrazione avrà durata triennale, con scadenza fissata alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. L’introduzione del nuovo modello coincide con la valorizzazione del percorso professionale di Massimiliano Mignacca, che - dopo aver guidato con successo le società del comparto logistico per un intero ciclo industriale - assume nuovi incarichi di vertice all’interno della holding, con responsabilità trasversali a supporto dei principali piani di sviluppo e trasformazione.

"Lascio un incarico - ha spiegato Massimiliano Mignacca - che ho avuto l’onore di ricoprire in anni intensi per la crescita del Gruppo. Con spirito di squadra e visione industriale abbiamo ampliato la rete logistica, investito in sicurezza e innovazione, con ingenti risorse destinate in particolare alla salute, alla sicurezza e all’ambiente, che rappresentano un fondamento strutturale del nostro modello operativo. Abbiamo inoltre avviato un percorso di efficientamento che oggi consente a Ludoil di affrontare con solidità le sfide di un mercato in continua evoluzione. Ringrazio la proprietà per la fiducia e continuerò a offrire il mio contributo a supporto delle strategie future del Gruppo, con lo stesso impegno e la stessa determinazione che hanno caratterizzato il mio percorso fino ad oggi".

La divisione logistica del Gruppo Ludoil movimenta ogni anno oltre tre milioni di tonnellate di prodotti petroliferi destinati ai settori dell’autotrazione, dell’aviazione e del bunkeraggio. L’infrastruttura – la cui capacità di stoccaggio complessiva è pari a 520.000 tonnellate – si articola in quattro terminali costieri in regime di deposito fiscale, un impianto dedicato al bunkeraggio e una piattaforma offshore a Civitavecchia. A questi si aggiungono due siti in Friuli-Venezia Giulia – a Muggia (TR) e Visco (UD) – e uno a Vibo Marina (VV), anch’essi operanti in regime di deposito fiscale. La rete comprende inoltre 120 km di oleodotti di proprietà, inclusa la dorsale che collega direttamente i depositi Sodeco all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.

Tali infrastrutture sono riconosciute dal Governo italiano come asset strategici ai sensi della Legge 239/2004, in virtù del loro contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese. Con il nuovo assetto, il Gruppo Ludoil consolida la propria posizione come snodo primario del sistema energetico nazionale, orientato a garantire continuità operativa, sicurezza e sostenibilità industriale, in un contesto che richiede visione, adattabilità e capacità d’innovazione.