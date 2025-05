Lvmh, Maria Grazia Chiuri lascia direzione creativa Dior

"Dopo nove anni lascio Dior felice di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Ringrazio monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto"

Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior dopo nove anni. Ad annunciarlo è la stilista romana in un post condiviso sui social, nel quale spende delle parole di ringraziamento per il suo team e per il patron del gruppo Lvmh, Bernard Arnault, proprietario del marchio di Avenue Montaigne. "Dopo nove anni lascio Dior felice di aver ricevuto questa straordinaria opportunità - scrive Chiuri -. Ringrazio monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto".

Nel post pubblicato su Instagram, un ritratto in bianco e nero, la stilista sfoggia un grande sorriso. "Sono particolarmente grata per il lavoro svolto dal mio team e dagli atelier - sottolinea -. Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione della moda femminile 'impegnata', in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo straordinario e di impatto, di cui sono immensamente orgogliosa".