Made Expo 2025: Cattaneo (Reg. Lombardia), 'Fiera Milano motore di incontri e promozione economica'

"La Fiera di Milano continua ad essere un formidabile acceleratore di business per il nostro territorio. Un vero e proprio motore di incontri e di promozione economica a livello internazionale. Milano e la Lombardia ospitano oltre un terzo delle fiere internazionali del nostro paese". Così, Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Regione Lombardia, a Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell'edilizia e dell'architettura, in svolgimento a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025.