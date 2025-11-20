E' di almeno 42 feriti, di cui due gravi, il bilancio di uno scontro tra un treno espresso e uno passeggeri nel sud della Repubblica Ceca, vicino alla città di Ceske Budejovice a circa 150 chilometri a sud di Praga. Lo riferiscono i soccorritori all'Afp. ''Ci sono 40 persone con ferite lievi e due gravemente ferite'', ha detto la portavoce del servizio ambulanza Petra Kafkova all'Afp.

Dnešní nehoda vlaků na Českobudějovicku mě osobně velmi zasáhla. Myslím na všechny zraněné i jejich blízké a přeji jim, aby se co nejrychleji uzdravili.



Zároveň chci poděkovat všem záchranářům, hasičům, policistům i našim zaměstnancům za jejich rychlou a profesionální práci v…

Martin Kavka, portavoce del servizio ferroviario Sprava zeleznic, ha detto all'Afp che tutti i passeggeri sono stati evacuati.