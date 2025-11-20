circle x black
Scontro fra treni in Repubblica Ceca, almeno 42 feriti a Ceske Budejovice

L'incidente ferroviario a 150 chilometri a sud di Praga

L'incidente ferroviario in Repubblica Ceca - Jiří Svoboda /X
20 novembre 2025 | 08.22
Redazione Adnkronos
E' di almeno 42 feriti, di cui due gravi, il bilancio di uno scontro tra un treno espresso e uno passeggeri nel sud della Repubblica Ceca, vicino alla città di Ceske Budejovice a circa 150 chilometri a sud di Praga. Lo riferiscono i soccorritori all'Afp. ''Ci sono 40 persone con ferite lievi e due gravemente ferite'', ha detto la portavoce del servizio ambulanza Petra Kafkova all'Afp.

Martin Kavka, portavoce del servizio ferroviario Sprava zeleznic, ha detto all'Afp che tutti i passeggeri sono stati evacuati.

Ceske Budejovice incidente treni repubblica ceca repubblica ceca incidente treni incidente ferroviario repubblica ceca scontro treni repubblica ceca
