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Made in Italy: Bagliani (Mondelēz Italia), 'filiere sostenibili elemento strategico'

Silvia Bagliani - (Foto Mondelēz)
Silvia Bagliani - (Foto Mondelēz)
14 maggio 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Essere invitati in Senato a parlare di filiera agroalimentare è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto nell’anno in cui celebriamo i 70 anni di Oro Saiwa, un brand iconico che rappresenta un esempio concreto di integrazione tra territorio, agricoltura e industria”. Lo ha dichiarato Silvia Bagliani, Presidente e Amministratore Delegato di Mondelēz Italia S.r.l., in occasione dell’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’ svoltosi presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 - e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio. L’incontro è stato dedicato al ruolo strategico delle filiere agroalimentari e al loro contributo alla crescita economica e sostenibile del paese. Bagliani ha ricordato il peso dell’azienda nel panorama agroalimentare nazionale. “In Italia sviluppiamo un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro attraverso un portafoglio di marchi locali e globali fortemente legati ai consumatori e al territorio. I nostri prodotti sono presenti in nove famiglie italiane su dieci”, ha spiegato.

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“Nei nostri stabilimenti - ha proseguito - utilizziamo materie prime provenienti dal territorio: nel caseificio che produce Fattorie Osella lavoriamo esclusivamente latte piemontese, mentre nello stabilimento di Capriata d’Orba, dove nasce Oro Saiwa, impieghiamo oltre 36mila tonnellate di grano 100% italiano proveniente da agricoltura sostenibile”, ha affermato.

Secondo Bagliani, il valore generato dalla filiera ha ricadute dirette sul tessuto economico e occupazionale. “L’azienda sviluppa oltre 510 milioni di euro di valore sul territorio e contribuisce al lavoro di circa 6.700 persone, considerando anche l’indotto”, ha osservato, ricordando inoltre gli investimenti realizzati negli ultimi dieci anni negli stabilimenti, di oltre 60 milioni di euro, per aumentare competitività, innovazione e sostenibilità. “La relazione con il mondo agricolo si fonda su partnership durature e obiettivi di lungo periodo. In una fase di grande volatilità economica, il dialogo tra imprese e istituzioni diventa sempre più fondamentale per rafforzare la competitività del sistema paese e sostenere le filiere strategiche”, ha concluso.

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Made in Italy filiere sostenibili Oro Saiwa agricoltura sostenibile
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