Made in Italy: Cipollina (Mondelēz Italia), 'Sostenibilità pilastro strategico per filiere agricole e competitività'

"Parlare di filiere agricole e sostenibilità in un contesto prestigioso come il Senato della Repubblica Italiana rappresenta un momento significativo, perché dimostra come eccellenza produttiva, italianità e sostenibilità possano convivere e rafforzarsi reciprocamente". Lo ha detto Lorenza Cipollina, Direttrice Relazioni istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Mondelēz Italia, all'evento 'Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana', organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 - e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio. L'incontro ha offerto al mondo delle istituzioni, della ricerca e della filiera agricola l'opportunità di confrontarsi sul valore strategico delle filiere agroalimentari, sul loro impatto nel sistema economico e sul ruolo della sostenibilità come leva di competitività per il Paese.