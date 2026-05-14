Made in Italy: Salvitti, 'Le filiere integrate sono la chiave per creare valore e rafforzare i territori'

"Rendere omaggio a un'azienda come Mondelez, celebrando i 70 anni di Oro Saiwa, significa riconoscerne non solo i risultati economici, ma soprattutto il modello di impresa che rappresenta e il valore che genera per il territorio". Lo ha dichiarato il Senatore Giorgio Salvitti, Delegato dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, intervenendo all'evento 'Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana', organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 - e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio. Nel suo intervento, Salvitti ha sottolineato l'importanza strategica delle filiere agroalimentari integrate come leva di sviluppo per il settore e per l'economia dei territori. "La creazione e il rafforzamento delle filiere rappresentano un elemento fondamentale per far crescere il comparto agroalimentare e generare valore lungo tutta la catena produttiva. Mondelez costituisce un riferimento per il settore, dimostrando da anni la capacità di sostenere l'intera filiera: dal grano al biscotto" ha affermato, richiamando l'importanza di modelli industriali capaci di unire agricoltura, trasformazione e occupazione.