Made in Italy, Tour mondiale della nave Amerigo Vespucci: inaugurato il Villaggio Italia di Singapore

Inaugurata a Singapore la 25esima tappa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto per la prima volta nella città-stato a sud della Malesia insieme al Villaggio Italia l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri. Alla cerimonia inaugurale, condotta da Veronica Maya e Francesca Cenci, sono intervenuti il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia a Singapore S.E. Dante Brandi, Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci è intervenuto alla cerimonia insieme a una rappresentanza dei nocchieri del servizio marinaresco di Nave Vespucci. Presente alla cerimonia il Capo di Stato maggiore della Marina Militare Italiana Enrico Credendino e il suo omologo della Marina di Singapore Rear Admiral Sean Wat. L’ora del tramonto scelta questa volta per la cerimonia, ha permesso al pubblico presente di assistere anche alla cerimonia dell’ammainabandiera accompagnato dall’esecuzione degli inni nazionali e onori militari.

“Il Villaggio Italia celebra non solo l’eccellenza italiana, ma anche il profondo legame che unisce l’Italia e Singapore. L'arrivo dell'Amerigo Vespucci in questo straordinario porto simboleggia l’incontro di due nazioni con storie ricche e intrecciate. Italia e Singapore, orgogliose del loro passato ma proiettate verso un futuro di innovazione e collaborazione, geograficamente distanti, ma vicine nella loro visione di progresso e di sviluppo sostenibile. Insieme i nostri Paesi possono tracciare nuove rotte di collaborazione, possono dimostrare che la diversità economica e culturale, quando armonizzata da una visione comune, diviene la vera forza motrice del progresso globale” ha dichiarato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.

“La presenza di Nave Vespucci e del Villaggio Italia offrirà una intensa e articolata serie di iniziative del tutto rappresentative di ciò che Italia e Singapore ambiscono a realizzare: una partnership ancor più forte, orizzontale nei settori di collaborazione ma verticale nell’intensità e nella profondità della cooperazione, vero viatico alla celebrazione, nel 2025, dei sessanta anni dell’indipendenza di Singapore e dei sessanta anni dei rapporti diplomatici tra i due paesi” ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Singapore S.E. Dante Brandi.

“Il Villaggio Italia quale mini-Expo itinerante evolve anche nella dimensione di piattaforma multidisciplinare: dall'Italia e non solo, il Villaggio Italia è richiesto per promuovere e veicolare ulteriori iniziative che lo rendono moltiplicatore di contatti, di relazioni, di eccellenze che proiettiamo nel mondo. Siamo davvero soddisfatti perché questo era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati fin dall'inizio, confermato quindi anche dall'interesse da parte dei nostri interlocutori che vogliono avere un ruolo e prendere parte a questo progetto, sempre più importante” ha commentato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi. “Quarta tappa del Villaggio Italia, dopo Los Angeles, Tokyo e Darwin, anche qui inauguriamo con un tutto esaurito, sono difatti sold out tutti gli eventi e le iniziative che abbiamo messo in palinsesto per tutti i giorni di apertura del Villaggio. Ottime e beneauguranti premesse, come è stato anche nelle altre tappe: ci aspettiamo quindi una grande risposta di pubblico e soprattutto un grande riscontro anche da parte di media e social network”

"Nave Vespucci non era mai stata a Singapore nella sua storia. È un piacere per noi poterci essere. So che ci sono delle grandi aspettative anche in questo porto, con il sold-out in termini di visitatori e non vediamo l'ora di riceverli a bordo" il commento all’arrivo del Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci.