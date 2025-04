“L'Unione Europea sta mettendo in campo delle contromisure. Bisogna confrontarsi con i vincoli di finanza pubblica. Presentate delle proposte, si ragiona su come rivedere alcuni impegni connessi al PNRR per utilizzare le risorse non sfruttate su altre direzioni” ha detto Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio, in occasione della tavola rotonda “Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell’Italia” a Roma.