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Manageritalia Veneto, Carlo Terrin è il nuovo presidente, Lucio Fochesato vicepresidente

Carlo Terrin - (foto Ufficio stampa)
Carlo Terrin - (foto Ufficio stampa)
24 luglio 2026 | 13.15
Alessandro Remia
LETTURA: 1 minuti

Cambio al vertice di Manageritalia Veneto. Lo scorso 9 luglio il Consiglio direttivo dell'Associazione ha nominato Carlo Terrin nuovo presidente. Contestualmente, Lucio Fochesato, che ha guidato Manageritalia Veneto dal marzo 2017 fino a oggi, assume la carica di vicepresidente. Il passaggio di consegne si inserisce nel segno della continuità, con l'obiettivo di proseguire il percorso di rappresentanza e valorizzazione della managerialità nel territorio, rafforzando il dialogo con imprese, istituzioni e stakeholder locali per sostenere la crescita del sistema economico veneto.

Così commenta il neopresidente Carlo Terrin: "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il percorso di crescita di Manageritalia Veneto, valorizzando il patrimonio di competenze dei nostri associati. In una fase di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali, vogliamo essere un punto di riferimento per manager, imprese e istituzioni, contribuendo allo sviluppo competitivo e sostenibile del nostro territorio".

Carlo Terrin, attuale Direttore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, guiderà l'Associazione nei prossimi anni, raccogliendo il testimone da Lucio Fochesato, al quale va il ringraziamento del Consiglio direttivo per il lavoro svolto e l'impegno profuso alla guida di Manageritalia Veneto. Manageritalia Veneto oggi conta oltre 2.686 associati tra manager, quadri ed executive professional che operano nel settore del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato.

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Manageritalia Veneto Carlo Terrin Lucio Fochesato Vicenza Veneto
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