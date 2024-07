Mancini (Diagram): “Siamo realtà principale nel mondo agritech europeo”

“Diagram è una realtà principale nel mondo dell’agritech europeo. Pertanto, è una società che si candida a essere un abilitatore della transizione ecologica e della sostenibilità nel mondo dell'agroalimentare”. Lo pensa l’amministratore delegato di Diagram, Roberto Mancini, in occasione del convegno organizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia, intitolato “Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni”, in cui si è discusso delle sfide della transizione ecologica ed energetica, da parte dell’agricoltura e dell’industria alimentare, che richiedono continuo aggiornamento delle competenze e delle professionalità in grado di gestire il percorso di transizione.