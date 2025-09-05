Mandelli1953 riceve la menzione d’onore all’ADI International Award di Osaka con la maniglia Câlin

Un nuovo riconoscimento internazionale premia l’eccellenza del design italiano: la maniglia Câlin di Mandelli1953 ha ottenuto la Menzione d’Onore al prestigioso Compasso d’Oro ADI International Award, assegnato dalla giuria internazionale dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale). La cerimonia di premiazione si è tenuta il 5 settembre 2025 all’Expo di Osaka, presso il Padiglione Italia, alla presenza del presidente dell’Adi Luciano Galimberti, delle istituzioni, stampa internazionale e pubblico.

Disegnata e progettata da Alessandro Corina, Câlin prende in prestito la parola francese che significa abbraccio, quello tra il designer e suo figlio Valentino, rivelandosi in una forma essenziale e avvolgente che diventa simbolo di accoglienza, di affetto, di un gesto d’amore. “Nel piccolo confine tra la leva e il cilindro abbiamo inserito il dettaglio del tappino di gomma che evidenzia un punto di calore umano, di bellezza. Questo innovativo elemento, amovibile e disponibile su richiesta in diversi colori, offre infinite possibilità di combinazioni cromatiche e introduce un segno di dolcezza diventando elemento funzionale, pensato per assorbire gli urti che si generano nel contatto della maniglia con la parete”, ha commentato il designer Alessandro Corina, classe 1988, laureato alla Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e che nel 2014 ha aperto il suo studio a Grosseto.

Realizzata in ottone 100% italiano, la maniglia rappresenta un perfetto equilibrio tra emozione, funzionalità e sostenibilità, e viene proposta a catalogo in quattro raffinate finiture, Mat Balck, Chrome, Gold e Nickel nella versione satinata, oltre a quelle be-spoke. La sua produzione, basata su tecniche di tornitura a basso impatto, riduce al minimo gli sprechi, dimostrando come il made in Italy possa coniugare artigianato di qualità e design responsabile, per contribuire a migliorare la vita quotidiana.

“Sono immensamente felice per questo importante risultato: desidero condividere il successo con i collaboratori dello studio e con tutti i talenti di Mandelli1953 che hanno realizzato la mia idea.

Câlin è una maniglia che assolve alla funzione primaria di salvaguardare lo spazio circostante e sintetizza, con creatività, il valore relazionale nel mondo del design”, ha aggiunto il designer.

Da oltre settant’anni, Mandelli1953 incarna la passione italiana per la bellezza e l’ingegno, fondendo lavorazioni artigianali e tecnologia industriale per dare vita a prodotti innovativi, durevoli e dal forte valore estetico. “Il riconoscimento assegnato a Câlin conferma la nostra vocazione e la capacità di parlare al mondo attraverso oggetti che racchiudono memoria, visione e progetto. Un premio che non celebra solo il design, ma anche una storia tutta italiana fatta di ricerca, emozione e qualità senza compromessi”, hanno dichiarato Antonio Corengia e Claudia Giordani di Mandelli1953.

in collaborazione Mandelli1965