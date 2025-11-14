circle x black
Manovra, la carica degli emendamenti

La scadenza per la presentazione era stata fissata per oggi alle 10 in commissione Bilancio del Senato

Senato (Fotogramma/Ipa)
14 novembre 2025 | 12.05
Redazione Adnkronos
Carica di emendamenti alla manovra 2026. La scadenza per la presentazione era stata fissata per oggi alle 10 in commissione Bilancio del Senato.

Sono 1.671 quelli presentati dal Movimento 5 Stelle. A questi si aggiungono 38 ordini del giorno. Lo si apprende da fonti parlamentari. Gli emendamenti alla manovra presentati dal Pd sono 1.160. A questi si aggiungono altre 16 proposte di modifica in comune con Italia Viva, Avs e Movimento 5 Stelle. Sono 533 gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio da Avs, 354 quelli di Italia Viva.

