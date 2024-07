Mantovanelli (Opit): “Importante mantenere competenze e impegno su territorio e comunità”

“Credo che sia importante mantenere le competenze e mantenere anche l'impegno che questa filiera del tabacco, insieme a Philip Morris e a Coldiretti, ha rappresentato per 14 anni per l'economia che è riuscita a trasferire sul territorio e sulle comunità dove insiste questa cultura in termini di tradizione e di traino di generazioni che si tramandano questo lavoro”. E’ quanto affermato da Alberto Mantovanelli, presidente di Opit - Organizzazione produttori italiano tabacco, a margine del convegno organizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia, intitolato “Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni”, in cui si è discusso delle sfide della transizione ecologica ed energetica, da parte dell’agricoltura e dell’industria alimentare, che richiedono continuo aggiornamento delle competenze e delle professionalità in grado di gestire il percorso di transizione.