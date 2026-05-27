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Manufacturing Forum 2026: Biasotti (Everllence), 'per leadership consapevole superare paura e pregiudizi nel cambiamento'

27 maggio 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La awareness, secondo me, è sempre più importante. Quindi manager che abbiano la consapevolezza di ciò che sta cambiando, sia per seguire e cercare di ottimizzare il cambiamento positivo, sia per arginare il cambiamento negativo. Inoltre, non è detto che gli strumenti di una volta non siano più ottimali. E' necessario avere consapevolezza anche di questi ultimi. Le persone continuano ad essere il focus, ma ragionerei su altre P: paura, pigrizia e pregiudizio. Non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale e dei nuovi cambiamenti; non dobbiamo approcciare i cambiamenti con pigrizia e dobbiamo uscire da una logica di pregiudizio, ma essere inclusivi. La diversità non è solo una moda, è anche produttività". A dirlo Giovanni Biasotti, Cfo & Hr Manager Everllence, all'edizione 2026 del Manufacturing Forum, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

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