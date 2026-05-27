Manufacturing Forum 2026: Bortoluz (AMA), 'capitale umano e cambiamento chiavi per restare competitivi'

"In un contesto che muta così velocemente e con una volatilità così spinta, è indispensabile seguire il cambiamento. Non si può continuare a gestire il personale con gli strumenti e la metodologia di dieci anni fa, perché il capitale umano e le persone, oggi, sono l'asse principale per poter creare valore. Senza le adeguate persone, le aziende, ormai, non saranno più in grado di fornire prodotti e servizi qualitativamente elevati, che permettano a queste aziende di distinguersi in un mercato fortemente competitivo. Le sfide che rischia di perdere qualcuno che non vuole cambiare o che non segue il ritmo e l'intensità del cambiamento sono principalmente due: la competitività e il saper trattenere e attrarre le persone, soprattutto giovani e talenti. Senza queste componenti non si potrà seguire il passo richiesto, oggi, dal mercato". Sono le dichiarazioni di Massimo Bortoluz, Cfo AMA - Accessori Macchine Agricole, in occasione dell'edizione 2026 del Manufacturing Forum, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.