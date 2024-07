Marcello Pacifico confermato a Palermo, per acclamazione, presidente nazionale ANIEF

Una “due giorni” di serrati confronti, dibattiti e votazioni, hanno visto impegnato il sindacato ANIEF a discutere sui problemi irrisolti nel mondo del lavoro della scuola, dell’università e della ricerca, nella splendida cornice di Città del Mare a Terrasini, non lontana da Palermo. Confermato per acclamazione, Marcello Pacifico, che si riconferma presidente nazionale ANIEF. Tanti i temi dibattuti: la lotta alla precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici, le nuove sfide, quali l’Intellingenza Artificiale e del ruolo della politica nazionale, quale motore principale per lo sviluppo di una “scuola” considerata tra la più vecchia d’Europa.