Mare, tutto pronto per IV Blue Forum per la prima volta a Roma

In un contesto globale attraversato da grandi trasformazioni – dalla transizione green e digitale alla crescente competizione per le risorse, dalla sicurezza energetica alla ridefinizione degli equilibri geopolitici e marittimi – l’Italia si prepara a ospitare la quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, il più importante appuntamento italiano dedicato alla governance marittima e allo sviluppo della Blue Economy.

L’evento - promosso da Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio di Latina e organizzato in collaborazione con Unioncamere - si aprirà ufficialmente il pomeriggio del 9 luglio 2025 presso il Ministero del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, con la presentazione del XIII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, a cura di OsserMare, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere.

Il Summit proseguirà il 10 e 11 luglio presso la sede di Unioncamere: e per la prima volta, l’evento – nato a Gaeta – si svolgerà a Roma, nel cuore simbolico dell’Anno del Giubileo 2025. Il tema di questa edizione, “Creare Valore. Il Mare nell’anno del Giubileo”, richiama l’urgenza di trasformare il potenziale della Blue Economy in crescita reale, generando impatti concreti sul piano economico, sociale, ambientale e culturale. Il mare torna così al centro delle strategie di sviluppo nazionale ed europeo, come spazio di connessione, rigenerazione e responsabilità.

Il Summit 2025 si articolerà attorno a tre pilastri fondamentali, che rappresentano le direttrici strategiche su cui costruire un percorso di sviluppo condiviso in Italia e in Europa, alla luce anche delle nuove sfide tecnologiche poste dall’Intelligenza Artificiale, dal Digital Twin e dalle interconnessioni Spazio-Mare: Connettività, per unire infrastrutture, territori e settori attraverso innovazione, logistica e governance condivisa; Responsabilità, intesa come sostenibilità ambientale, sicurezza, legalità e valorizzazione del capitale umano; Rigenerazione, ovvero la capacità di innovare risorse e processi per generare nuovo valore e coesione sociale.

Il Summit vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese, associazioni, enti di ricerca, autorità marittime, rappresentanze del lavoro e della formazione, in un dialogo aperto e costruttivo per contribuire all’elaborazione delle politiche nazionali e comunitarie del mare. Nel quadro delle celebrazioni giubilari, sarà inoltre presente l’Apostolato del Mare, a testimonianza del valore umano e spirituale legato alla vita e al lavoro sul mare.

Il Blue Forum - conclude la nota - sarà l’occasione per discutere strategie concrete e condivise in vista della definizione del nuovo Piano del Mare 2026/2028, contribuendo al rafforzamento della proiezione marittima dell’Italia come Nazione di Mare e attore centrale nel Mediterraneo e in Europa.