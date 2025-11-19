circle x black
Marsiaj (Confindustria): Spezio con mare sfide per sicurezza e competitività Paese"

Marsiaj (Confindustria): Spezio con mare sfide per sicurezza e competitività Paese
19 novembre 2025 | 12.34
Redazione Adnkronos
"Spazio e mare rappresentano due domini strategici e interconnessi, decisivi per sicurezza, connettività, sostenibilità e competitività del Paese". Ad affermarlo è Giorgio Marsiaj, delegato Confindustria per l’Aerospazio, intervenendo alla terza edizione del Forum Space&Blue organizzato nel Salone degli Arazzi del Mimit.

Secondo Marsiaj, la crescita del settore passa attraverso “il trasferimento tecnologico tra ricerca e industria; sfruttare la natura duale di questi domini come leva di efficienza e innovazione; la costruzione di sovranità tecnologica tramite competenze e formazione; e la creazione di un sistema integrato di imprese capaci di partnership di lungo periodo”. Marsiaj ha evidenziato, poi, l’importanza di strumenti pubblici che sostengano la filiera aerospazio-difesa e la necessità di rafforzare le competenze dei giovani. “In quest’ottica, proprio domani, abbiamo organizzato come Gruppo Tecnico Aerospazio di Confindustria, d’intesa con la Crui, la Conferenza dei Rettori Universitari Italiani, la prima riunione di un tavolo congiunto per allineare formazione e industria”.

“Difendere e far crescere questo comparto significa sostenere un modello di sviluppo fondato su un’industria coesa, competitiva e capace di affrontare le sfide globali”, ha concluso Marsiaj.

