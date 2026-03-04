circle x black
Medio Oriente, stop crociere per garantire sicurezza: l'annuncio di Cruises Lines International Association

La Clia, l'associazione del settore crocieristico mondiale interpellata dall'Adnkronos: "Navi monitorano evoluzione situazione e valutano piani di contingenza"

04 marzo 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
"Gli itinerari crocieristici in Medio Oriente sono al momento sospesi. Le navi presenti nell'area stanno adeguando le proprie operazioni in conformità con le indicazioni ufficiali, dando priorità alla sicurezza in stretto coordinamento con le autorità di sicurezza marittima e i partner governativi competenti". E' quanto fanno sapere da Clia, Cruise Lines International Association, la più grande associazione di categoria del settore crocieristico mondiale, interpellata dall'Adnkronos.

"Le navi nella regione continuano a monitorare l'evoluzione della situazione e a valutare piani di contingenza per garantire l'incolumità degli ospiti e dell'equipaggio" aggiungono da Clia che precisano come le navi da crociera siano asset mobili e autosufficienti, caratteristiche che consentono agli operatori di preservare la sicurezza, la continuità operativa e un'esperienza di alto livello per i passeggeri anche in un contesto in rapida evoluzione".

La sicurezza dei passeggeri è al primo posto e le compagnie sono velocissime ad annullare gli itinerari, ma va rimarcato che, anche se alcuni viaggi sono molto richiesti, le navi da crociera per tornare in determinate destinazioni dovranno attendere parecchio tempo, proprio perché prima di tornare in un posto che è stato a rischio bisogna avere la certezza totale di una situazione tranquilla e va tenuto presente che gli itinerari vengono preparati con 2-3 anni di anticipo.

