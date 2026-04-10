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Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese

10 aprile 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
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Mediobanca celebra gli 80 anni dalla fondazione, avvenuta il 10 aprile 1946 per sostenere la ripresa economica dell'Italia nel dopoguerra. Nata per colmare le lacune del sistema del credito, si è affermata come banca "di sistema" al servizio dell'economia reale. Nel corso dei decenni ha introdotto innovazioni chiave, dal credito al consumo ai fondi di investimento, fino al private equity. Ha costruito la propria reputazione su rigore, competenza e capacità di evolversi nei mercati. Oggi continua ad accompagnare imprese e famiglie, con un modello che unisce tradizione e innovazione.

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