Mediobanca, Caltagirone su assemblea 21/8: "Ancora gravi carenze informative"

"Permangono immutate" le stesse mancanze "già denunciate lo scorso giugno"

Mediobanca, immagine di repertorio (Fotogramma)
11 agosto 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
La società Vm 2006 Srl del Gruppo Caltagirone prende atto, "non senza sorpresa", dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione per il 21 agosto 2025 dell'Assemblea di Mediobanca con all'ordine del giorno l'Ops sulla totalità delle azioni ordinarie Banca Generali annunciata lo scorso 28 aprile da Mediobanca, l'utilizzo delle azioni ordinarie Assicurazioni Generali detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell'Offerta; all'esercizio della facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell'Offerta, nonché della relativa relazione illustrativa. La società rammenta "che detta adunanza, inizialmente fissata per lo scorso 16 giugno 2025, era stata appena il giorno precedente rinviata al 25 settembre 2025 anche al dichiarato fine di disporre a beneficio dei soci di un set informativo esaustivo e dettagliato".

Al netto della circostanza che la prossima assemblea è stata calendarizzata per una data che precede di oltre un mese quella inizialmente indicata, ad ogni modo la Vm 2006 osserva che, alla luce della nuova relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico, "permangono immutate le gravi carenze informative già denunciate lo scorso giugno".

