circle x black
Cerca nel sito
 

Menarini, Ceo Barker Ergun: "Vogliamo essere ammiraglia dell'oncologia in Italia"

Così, Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini, facendo il punto sui principali dati del Gruppo farmaceutico

Elcin Barker Ergun
Elcin Barker Ergun
07 marzo 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi vogliamo creare un'azienda ammiraglia in Italia nel campo dell'oncologia, questo è il nostro impegno e la nostra sfida". Lo ha detto Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini, facendo il punto sui principali dati del Gruppo farmaceutico, questa sera a Firenze, nel corso di un incontro con la stampa alla Camera di Commercio, insieme a Lucia Aleotti, azionista e membro del board.

“Noi siamo un'azienda europea, noi vogliamo che l'Europa sia veramente forte, ma il trend invece fa vedere l'opposto, perché la guerra per chi diventerà leader è tra gli Stati Uniti e la Cina". "C'è proprio bisogno che l'Europa faccia le cose di cui abbiamo parlato dopo il rapporto Draghi, e dobbiamo farle velocemente", ha detto.

"Noi vogliamo creare un'azienda ammiraglia in oncologia - ha proseguito il Ceo -, un'azienda innovativa, che sia un'azienda nazionale italiana: è il mio desiderio, siamo su quella strada, questo è il nostro convincimento. Ma noi vogliamo anche vedere dove abbiamo i problemi, vogliamo che l'Europa acceleri in modo che ce la facciamo tutti insieme".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
oncologia farmaceutico
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza