circle x black
Cerca nel sito
 

Merlino (MiC): "Festival musica classica nelle periferie per contrastare siccità culturale"

23 aprile 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Appoggiamo questo progetto anche da un punto di vista morale: la riqualificazione urbana, la grande cultura, l'illuminazione di zone periferiche in contesti che, soprattutto nel periodo estivo, possono vivere momenti di difficoltà. Tutto questo sulla scorta del piano Olivetti che ci vede impegnati nel valorizzare tutti quei luoghi che possono rischiare d'essere preda della siccità culturale, sotto l'indicazione del ministro Giuli". Lo ha dichiarato Emanuele Merlino, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica a Roma "La musica è una cosa meravigliosa" promosso dall'INPS e dalla Fondazione Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza