Merlo (Heineken): "il progetto 'Valore Acqua' nasce dal legame con il territorio".

"Il birrificio di Massafra per noi rappresenta qualcosa che va oltre un sito industriale". Lo afferma Alessandro Merlo, direttore del birrificio Heineken di Massafra, intervenendo alla presentazione del progetto "Valore Acqua". Merlo ha ricordato che la storia di Heineken in Italia è iniziata proprio a Massafra nel 1974 e che in cinquant'anni lo stabilimento ha accompagnato la crescita del gruppo e del comparto birrario nazionale. "Per noi sviluppo significa innovazione, sostenibilità ed efficienza", ha spiegato il direttore, illustrando gli investimenti realizzati sul fronte dell'energia e della riduzione dei consumi idrici. Tra questi, oltre 13mila pannelli fotovoltaici installati e il progetto sviluppato con Tecnoacque per il recupero delle acque meteoriche. "L'acqua è un bene importante per il nostro territorio ed è importante anche per noi", ha concluso.