circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), 'il più grande investimento di sempre in Italia'

06 febbraio 2026 | 07.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Ogni volta che Coca-Cola lavora in un paese delle Olimpiadi vengono portate risorse e team aggiuntivi per celebrare e attivare la grandezza dell'evento. Risorse che rendono l'investimento che stiamo facendo quest'anno il più grande che abbiamo fatto nella storia di Coca-Cola in Italia". Lo ha detto Andrea Bombrini, Marketing Director per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in Coca-Cola, partecipando all'incontro con la stampa per la presentazione di 'The peak', uno spazio immersivo che porta l'energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dentro la città.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza